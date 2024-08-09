«Во мне проявился зверь». Финал Олимпиады в хоккее на траве закончился потасовкой

Нидерландец Дуко Тельгенкамп своим жестом спровоцировал конфликт с командой Германии.

Сборная Нидерландов в четверг завоевала золото Олимпиады в хоккее на траве. Для команды это стало большим достижением, поскольку в последний раз медаль высшей пробы она выигрывала в Сиднее в 2000-м, а затем в 2004-м и 2012-м дважды уступала в финалах. Однако момент триумфа победителей оказался омрачен потасовкой с соперниками из Германии, которую они сами же и спровоцировали.

Основное время решающего противостояния олимпийского турнира завершилось ничьей 1:1, а в серии буллитов сборная Нидерландов оказалась сильнее — 3:1. Последний бросок совершил Дуко Тельгенкамп. Он легко обыграл вратаря Жан-Поля Даннеберга и, вместо того чтобы отправиться к болельщикам или своей команде, подбежал к голкиперу и жестом показал, чтобы тот молчал.

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Защищать партнера по сборной Германии бросился Никлас Веллен. Он в ярости накинулся на соперника, в то время как другие нидерландцы радовались золотым медалям.

Затем в выяснении отношений принял участие Флорис Миддендорп. Он попытался помешать Веллену добраться до Тельгенкампа, а тот при этом продолжал дразнить немца, высунув язык. Когда между обеими сторонами все же завязалась потасовка, официальные лица были вынуждены пресечь безобразие и неспортивное поведение.

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После инцидента Дуко извинился за свой жест, причиной которого стал предматчевый комментарий Даннеберга. В нем спортсмен утверждал, что команда Нидерландов боится сборную Германии.

«Оглядываясь назад, я не должен был подходить к нему. Я сожалею об этом и приношу свои извинения. Я должен был оставить все как есть, не очень умно с моей стороны так поступать. Во мне проявился зверь, сидящий глубоко внутри. Я могу быть очень хладнокровным, но могу и дать себе волю. Это часть характера. Он задел меня этими словами. Спорт — это не бизнес, здесь не нужно многого, чтобы быть спровоцированным. Я выходил на матч, чувствуя себя немного оскорбленным», — сказал Тельгенкамп.

Эта нездоровая ситуация не понравилась нидерландским болельщикам, наблюдавшим за игрой дома. Они массово осудили поведение своих хоккеистов.

«Смущен до глубины души. Кучка привилегированных детей», — написал один фанат.

«Думаю, вратарю и так плохо. Не нужно насмехаться. Идите и празднуйте свое золото», — добавил второй.