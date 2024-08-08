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Сегодня, 15:20

Жуткая травма голландской хоккеистки на Олимпиаде. Она истекала кровью, но продолжила матч

Нидерландская хоккеистка Бург получила страшную травму на Олимпиаде
Михаил Скрыль
Корреспондент
Врачи оказывают помощь хоккеистке сборной Нидерландов Йоше Бург.
Фото AFP
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Йоше Бург получила мячом в нос, но после помощи врачей вернулась в игру.

Полуфинальный матч женского олимпийского турнира по хоккею на траве между сборными Нидерландов и Аргентины омрачила страшная травма одного из игроков. За две минуты до конца первой четверти при счете 0:0 голландка Йоше Бург получила сильный удар мячом в область носа. После чего хоккеистка упала, по ее лицу текла кровь. На поле выбежал медицинский персонал, а партнеры по команде собрались вокруг пострадавшей девушки.

Матч вынужденно приостановили на несколько минут, пока Йоше получала помощь врачей. В конце концов хоккеистка покинула площадку в сопровождении докторов. Однако сразу возобновить матч не удалось. Потребовалось время, чтобы очистить все от следов крови. В затянувшейся первой четверти зрители так и не увидели голов от Нидерландов и Аргентины, она закончилась при счете 0:0.

Фото Reuters

Через некоторое время Бург вернулась в игру. Хоккеистке пришлось сменить окровавленную майку, а ее нос украшал медицинский пластырь. Вот только запасная джерси оказалась без номера. Сотрудники сборной Голландии выкрутились из ситуации с помощью пластыря, чтобы судьи и секретари матча опознавали Йоше.

Травма лидера не помешала Нидерландам пройти в финал. Два гола во второй четверти и еще один точный бросок в третьем отрезке позволили голландкам получить комфортный отрыв. Бург не участвовала в голевых атаках, но сам факт, что спортсменка после жуткого повреждения вернулась на площадку — повод для уважения.

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Однако пока неизвестно, поможет ли Йоше своей сборной в финале Олимпиады против Китая. Как сообщил главный тренер Нидерландов Пол ван Асс, чьи слова приводит De Telegraaf, Бург пройдет медицинское обследование. Возможно, Йоше потребуется операция. Решающий матч женского олимпийского турнира по хоккею на траве запланирован на 9 августа.

Олимпиада
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