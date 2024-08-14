Файзуллаев: «Сборная Узбекистана могла пройти дальше на Олимпиаде-2024»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал игру олимпийской сборной Узбекистана на Олимпиаде-2024 в Париже.

— Как оцените проведенное время в Париже?

— Только позитивные эмоции остались. Очень понравилась Олимпиада. Была очень хорошая атмосфера, но не наши результаты. Мы могли пройти дальше. Надеюсь, в следующий раз получится. Я рад, что участвовал в Олимпиаде. Не могу сказать, что кровати были плохие. Спал нормально. Уже говорил плохо про еду. Просто мы не привыкли к такому. Мы в первый раз столкнулись с такими условиями. Но не могу сказать, что было прям очень плохо.

Сборная Узбекистана на Играх заняла последнее место в группе С, набрав 1 очко, и не вышла в плей-офф турнира. Файзуллаев сыграл во всех матчах команды.