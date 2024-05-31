Сегодня, 07:52
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признался, что мечтает сыграть на Олимпийских играх.
«Я всегда хотел этого, это была моя мечта. На данный момент это решает мой клуб. Все решится в последние минуты, но это не поставит под угрозу мое будущее в «Атлетико». Участие в Евро-2024 и Олимпийских играх, с учетом сезона, это утомительно. Я выскажу свое мнение, а примет мою сторону клуб или нет, но для меня это мечта», — цитирует Foot Mercato Гризманна.
Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Состав сборной Франции будет объявлен 3 июня.