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Париж-2024

Сегодня, 18:02

Сборные Аргентины и Испании одержали победы на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Алекс Баэна.
Фото Reuters
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Сборная Испании обыграла Доминиканскую Республику в матче группового турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже — 3:1.

У испанцев голы забили Фермин Лопес, Алекс Баэна и Мигель Гутьеррес. У доминиканцев отметился Анхель Монтес де Оса. На 45+1-й минуте форвард доминиканской национальной команды Эдисон Аскона получил красную карточку.

Испания одержала вторую победу на Олимпиаде и возглавляет группу C — 6 очков. Доминиканская Республика с 1 очком — на третьем месте.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа C
27 июл, 16:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Доминиканская Республика (олимп.)
1:3
Испания (олимп.)

Сборная Аргентины обыграла Ирак со счетом 3:1.

У южноамериканцев голы забили Тиаго Альмада, Лусиано Гонду и Игнасио Фернандес. У Ирака отметился Айман Хуссейн.

Аргентина набрала три очка и занимает второе место в группе B. Ирак — третий с 3 очками.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа B
27 июл, 16:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Аргентина (олимп.)
3:1
Ирак (олимп.)

Олимпиада
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Доминиканской Республики по футболу
Сборная Ирака по футболу
Сборная Испании по футболу
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