Аргентина проиграла Марокко в матче Олимпиады, который доиграли после двухчасовой паузы

Сборная Аргентины уступила Марокко в матче группового турнира Олимпиады-2024 — 1:2. Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы.

Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет.

Матч возобновили с объявления, что гол Медины на 90+16-й минуте отменен из-за офсайда. Таким образом, у команды Марокко в этой встрече дубль оформил Суфиан Рахими, а единственный гол аргентинцев на счету Джулиано Симеоне.

Сборная Марокко с 3 баллами вышла на первое место в таблице группы В. У Аргентины (0) последняя строчка. Команды играют в одном квартете с Украиной и Ираком.