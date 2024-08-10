Финал женского турнира по футболу между сборными Бразилии и США на Олимпиаде 10 августа

Финал женского турнира по футболу между сборными Бразилии и США на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоится в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в столице Франции. Начало — в 18:00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Сборная Бразилии ни разу не выигрывала олимпийский турнир, но на двух Олимпиадах подряд проигрывала в финале (2004, 2008). Американки являются четырехкратными олимпийскими чемпионками и последний раз завоевывали золото на Играх в 2012 году.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.