Бывший тренер женской сборной Канады извинилась за инцидент с беспилотниками на Олимпиаде

Бывший главный тренер женской сборной Канады по футболу Беверли Пристман извинилась перед игроками команды и своей страной после скандала со слежкой за тренировками соперниц с помощью дронов на Олимпиаде в Париже.

«Я абсолютно убита горем из-за игроков и хотела бы от всего сердца извиниться за то, какое влияние эта ситуация оказала на всех них. Канаде я приношу свои извинения. Вы были моим домом и страной, в которую я влюбилась. Надеюсь, вы продолжите поддерживать этих чрезвычайно талантливых и трудолюбивых игроков», — цитирует Пристман ESPN.

Ранее Олимпийский комитет Новой Зеландии подал заявление в МОК с жалобой на то, что сотрудники сборной Канады снимали тренировку их национальной команды с помощью дрона. После данного инцидента дисциплинарный комитет ФИФА лишил канадскую сборную шести очков на олимпийском турнире и принял решение отстранить Пристман от футбольной деятельности на один год. Также санкции были применены в отношении ассистента главного тренера Жасмин Мандер и аналитика Джозеф Ломбарди.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже стартовали 24 июля и будут длиться до 11 августа.