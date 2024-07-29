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Сегодня, 07:25

Бывший тренер женской сборной Канады извинилась за инцидент с беспилотниками на Олимпиаде

Алина Савинова
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Бывший главный тренер женской сборной Канады по футболу Беверли Пристман извинилась перед игроками команды и своей страной после скандала со слежкой за тренировками соперниц с помощью дронов на Олимпиаде в Париже.

«Я абсолютно убита горем из-за игроков и хотела бы от всего сердца извиниться за то, какое влияние эта ситуация оказала на всех них. Канаде я приношу свои извинения. Вы были моим домом и страной, в которую я влюбилась. Надеюсь, вы продолжите поддерживать этих чрезвычайно талантливых и трудолюбивых игроков», — цитирует Пристман ESPN.

Беверли Пристман со&nbsp;сборной Канады. Санкции ФИФА для Канадской футбольной ассоциации: минус 6 очков и дисквалификации трех членов сборной за шпионаж на Олимпиаде

Ранее Олимпийский комитет Новой Зеландии подал заявление в МОК с жалобой на то, что сотрудники сборной Канады снимали тренировку их национальной команды с помощью дрона. После данного инцидента дисциплинарный комитет ФИФА лишил канадскую сборную шести очков на олимпийском турнире и принял решение отстранить Пристман от футбольной деятельности на один год. Также санкции были применены в отношении ассистента главного тренера Жасмин Мандер и аналитика Джозеф Ломбарди.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже стартовали 24 июля и будут длиться до 11 августа.

Источник: ESPN
Футбол
Олимпиада
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