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Париж-2024

Сегодня, 11:29

ЦСКА сообщил об отъезде Файзуллаева в сборную Узбекистана для участия в Олимпиаде-2024

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ЦСКА в своем Telegram-канале сообщил, что узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев отправился в сборную Узбекистана для подготовки к Олимпийским играм-2024 в Париже.

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа. Национальная команда Узбекистана на групповом этапе сыграет против Испании, Египта и Доминиканской Республики.

«Желаем удачи Аббосу и его команде и ждем в расположении клуба с заветными медалями!» — сказано в заявлении пресс-службы армейцев.

В сезоне-2023/24 Файзуллаев сыграл за ЦСКА 32 матча, забил 5 мячей и сделал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро. Контракт игрока с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Telegram-канал ПФК ЦСКА
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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