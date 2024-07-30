Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Футбол

Париж-2024

Сегодня, 15:00

Доминиканская Республика — Узбекистан: смотреть трансляцию матча футбольного турнира Олимпиады

Доминиканская Республика сыграет с Узбекистаном в футбольном турнире Олимпиады-2024 30 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Аббосбек Файзуллаев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Доминиканская Республика встретится с Узбекистаном в матче группы С футбольного турнира Олимпиады-2024 во вторник, 30 июля. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 16.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня Игр. Следить за ключевыми событиями противостояния Доминиканская Республика — Узбекистан можно в матч-центре на нашем сайте. Российские телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно можно смотреть на официальном сайте МОК по регистрации.

Олимпийский футбольный турнир стартовал 24 июля и завершится 9 августа. Групповой этап пройдет с 24 по 30 июля, четвертьфинал — 2 августа, полуфинал — 5 августа. Матч за 3-е место запланирован на 8 августа, финал — на 9 августа.

Футбол
Сборная Доминиканской Республики по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
0
Читайте также
На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
Медведев и Мирра Андреева проиграли в первом круге микста на Олимпиаде
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Украина — Аргентина: время начала и как смотреть трансляцию матча Олимпиады