Файзуллаев заявил, что договорился с Николичем об отъезде на Олимпиаду со сборной Узбекистана

4 июля, 22:44
Узбекинстанский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал будущее в московском клубе. Он также рассказал, что отправится со своей сборной на Олимпиаду в Париже.
— Этот сезон проведете в ЦСКА?
— Я сейчас в ЦСКА. У меня с ним контракт, и я его уважаю.
— Насколько реальны новости про «Вильярреал»?
— Я сам в интернете читал.
— Что скажете о матча с ОФК?
— Очень яркий матч был. Классная атмосфера. Спасибо болельщикам, что поддержали. Сейчас готовимся к новому сезону. Всегда приятно побеждать с крупным счетом, когда так много болельщиков пришло и поддержало нас. Надо сказать спасибо сербскому клубу, что приехали сюда.
— Готова сейчас команда к сезону?
— Времени мало, но мы готовимся. На тренировках мы трудимся.
— Что с шеей? Травма?
— Поцарапал сегодня на матче.
— На Олимпиаду точно едете?
— Да мы договорились с Марко Николичем. 11 июля вылетаю в расположение сборной.
— Есть ли в команде реваншистские настроения, чтобы реабилитироваться за прошлый неудачный сезон?
— У нас сейчас новый тренер и тренерский штаб. Вместе с ним готовимся к новому сезону, и, надеюсь, в нем у нас все получится.
— Что скажете о новом тренере?
— Мне он очень нравится. Очень много общается с ребятами. Надеюсь он все получится вместе.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В столицу Франции приедет около 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Атлеты разыграют 329 комплектов медалей.
(Денис Сафронов)