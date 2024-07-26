ФИФА начала расследование скандала в матче Олимпиады между сборными Аргентины и Марокко

Дисциплинарный комитет ФИФА назначит экспертов для расследования и проверки возможных нарушений в матче 1-го тура Аргентина — Марокко (1:2) на Олимпийских играх-2024, сообщает пресс-служба организации.

Эксперт будет помогать ФИФА в расследовании, которое запросила футбольная ассоциация Аргентины, и выявлять любые потенциальные нарушения правил.

Встреча на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Из-за беспорядков, вызванных тем, что болельщики команды Марокко выбежали на поле, судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2.

Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев.