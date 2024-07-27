ФИФА оштрафовала женскую сборную Канады за шпионаж на Олимпиаде-2024

ФИФА вынесла решение в отношении женской сборной Канады на Олимпийских играх-2024, которую обвинили в шпионаже за соперницами из национальной команды Новой Зеландии.

Ранее Олимпийский комитет Новой Зеландии подал заявление в МОК с жалобой на то, что сотрудники сборной Канады снимали их тренировку с помощью дрона. При этом в Олимпийском комитете Канады заявили, что были шокированы этой новостью, и принесли извинения за данный инцидент.

В соответствии с решением апелляционного комитета ФИФА, сборная Канады была оштрафована на шесть очков и 200 тысяч швейцарских франков. Кроме того, три сотрудника национальной команды дисквалифицированы на год от всех соревнований.

«Каждый из должностных лиц был признан ответственным за оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры в связи с использованием дронов женской сборной Канады в рамках олимпийского турнира», — сказано в заявлении ФИФА.

Встреча между Канадой и Новой Зеландией на групповом этапе Игр-2024 завершилась со счетом 2:1 в пользу «кленовых листьев».

В следующих матчах североамериканская команда встретится с Францией и Колумбией.