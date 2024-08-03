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Париж-2024

Сегодня, 07:53

Диалло — о потасовке: «Французские игроки подвергались провокациям во время матча с Аргентиной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Французской федерации футбола (FFF) Филипп Диалло прокомментировал потасовку между сборными Франции и Аргентины (1:0) после финального свистка в матче 1/4 финала Олимпийских игр-2024.

«Это был, пожалуй, единственный момент, когда ситуация немного вышла из-под контроля. С самого начала я говорил, что в спорте, в футболе, нужно быть как можно более интенсивным на поле, и сохранять хладнокровие, когда уходишь с него. У нас был тот небольшой момент забывчивости в конце, который привел к небольшой потасовке, которую мы не должны были видеть. Но наши игроки также находились под большим давлением и подвергались провокациям во время матча, и они держались до 100-й минуты, потому что именно в конце все вышло из-под контроля, к сожалению. Это не тот образ, который я хотел бы оставить о нашей команде, потому что в остальном она была безупречна», — приводит слова Диалло RMC Sport.

В полуфинале игр-2024 французская сборная сыграет против Египта (5 августа).

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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