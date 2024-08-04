Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Футбол

Париж-2024

Сегодня, 13:38

Форвард сборной Аргентины Бельтран: «Странно, что французы начали праздновать гол перед нашими семьями»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий олимпийской сборной Аргентины Лукас Бельтран поделился мнением о стычке с футболистами сборной Франции (0:1) после четвертьфинала Олимпийских игр в Париже.

«Они отпраздновали гол у нас на глазах, оскорбляли и называли нас расистами. В такие моменты ты думаешь: «Почему они это говорят, ведь я не такой?» Также мне показалось странным, что они стали праздновать [победу в матче] перед нашими семьями. Не думаю, что это было правильно», — цитирует игрока RMC Sport.

Потасовка между сборными Аргентины и&nbsp;Франции. Матч Олимпийских игр Франция — Аргентина закончился потасовкой

Франция вышла в полуфинал Олимпиады-2024 и встретится с Египтом. В другой паре полуфиналистов Марокко сыграет с Испанией. Матчи пройдут 5 августа.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
2
0
Читайте также
Дзюдоист из Афганистана попался на допинге на Олимпиаде
В Ватикане выразили разочарование церемонией открытия Олимпиады в Париже
Экономист назвала размер средней пенсии в России
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы
Названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отаменди о потасовке после матча Франция — Аргентина: «Я очень зол»