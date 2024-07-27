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Париж-2024

Сегодня, 09:15

Футбол (мужчины) на Олимпиаде 27 июля: расписание матчей и где смотреть трансляции

Мужской футбольный турнир на Олимпиаде продолжится 27 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Мужской футбольный турнир на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже продолжится в субботу, 27 июля.
Фото Global Look Press
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Мужской футбольный турнир на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже продолжится в субботу, 27 июля. «СЭ» публикует расписание встреч. Время начала — московское.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию, комментарии будут доступны только на английском языке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня.

Футбол (мужчины) на Олимпиаде 27 июля: расписание матчей и где смотреть трансляции

  • Группа C. 16.00. Доминиканская республика — Испания
  • Группа B. 16.00. Аргентина — Ирак
  • Группа C. 18.00. Узбекистан — Египет
  • Группа B. 18.00. Украина — Марокко
  • Группа A. 20.00. Новая Зеландия — США
  • Группа D. 20.00. Израиль — Парагвай
  • Группа D. 22.00. Япония — Мали
  • Группа A. 22.00. Франция — Гвинея.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

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