Футбол на Олимпиаде 2024: расписание и где смотреть трансляцию матчей 1/4 финала

Сегодня, 11:15
В пятницу, 2 августа, состоятся матчи 1/4 финала мужского футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Париже. «СЭ» публикует расписание игр четвертьфинала. Время начала — московское.
16:00. Марокко — США
18:00. Япония — Испания
20:00. Египет — Парагвай
22:00. Франция — Аргентина
Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпийски игр в Париже. Смотреть бесплатно трансляцию можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по быстрой регистрации.
Матчи полуфинала пройдут 5 августа, матч за 3-е место состоится 8 августа. Финал мужского турнира запланирован на 9 августа.