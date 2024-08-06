Футбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у женщин

Матчи 1/2 финала женского футбольного турнира Олимпиады в Париже пройдут во вторник, 6 августа. «СЭ» публикует расписание соревнований. Время начала — московское.

Расписание футбольного турнира. Женщины. 1/2 финала

6 августа, вторник

19.00. США — Германия

22.00. Бразилия — Испания

Матч за 3-е место состоится 9 августа. Финал запланирован на 10 августа.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Полностью расписание соревнований по футболу среди женщин и мужчин в Париже-2024 читайте на нашем сайте.