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Париж-2024

Сегодня, 10:29

Гимн Израиля освистали на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
Гимн Израиля освистали на Олимпиаде в Париже.
Фото Global Look Press
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Перед матчем национальной команды Израиля против сборной Мали на Олимпийских играх в Париже был освистан гимн Израиля, сообщает газета I.

Ранее Arab News сообщил, что Палестинский олимпийский комитет направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой запретить Израилю участвовать в Олимпиаде.

Гимн был громно освистан на стадионе «Парк де Пренс», также по всему стадиону были развешаны десятки палестинских флагов. У стадиона была обнаружена группа из 13 человек в футболках с надписью «Свободу Палестине».

Сообщалось, что делегацию сборной Израиля на Олимпиаде круглосуточно будет охранять спецназ.

Сборная Израиля по футболу
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