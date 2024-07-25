Хакими получил расистские сообщения после матча с Аргентиной на Олимпиаде

Защитник «ПСЖ» и олимпийской сборной Марокко Ашраф Хакими после матча с Аргентиной (2:1) на Играх в Париже в соцсети получил оскорбительные комментарии от аргентинских фанатов.

Кроме того, в комментариях его назвали «насильником».