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Париж-2024

Сегодня, 05:26

Рульи — о потасовке после матча на Олимпийских играх: «Французы давно держали обиду и сегодня выплеснули эмоции»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер сборной Аргентины Херонимо Рульи прокомментировал массовую потасовку после поражения от Франции (0:1) в 1/4 финала Олимпийских игр.

«Иногда встречаются игроки, которые не знают, как отпраздновать победу! Этого можно было полностью избежать, и это никому не нравится. Но эй, мы — аргентинцы, мы знаем, что когда побеждаем, то празднуем это вместе с нашими болельщиками, а когда проигрываем, поздравляем соперника и отправляемся домой. Думаю, они давно держали обиду и сегодня выплеснули эмоции», — приводит TyC Sports слова Рульи.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины футболисты пели расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции, что вызвало большой резонанс в СМИ.

Потасовка между сборными Аргентины и&nbsp;Франции. Матч Олимпийских игр Франция — Аргентина закончился потасовкой
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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Матч Олимпийских игр Франция — Аргентина закончился потасовкой