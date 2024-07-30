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Париж-2024

Сегодня, 17:59

Сборная Египта обыграла Испанию и вышла в плей-офф Олимпиады с первого места в группе

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Египта в заключительном матче группового турнира по футболу обыграла Испанию со счетом 2:1.

В составе египтян дубль оформил Ибрахим Адель, у испанцев гол на счету Саму Омородиона.

В другом матче группы C Узбекистан сыграл вничью с Доминиканской Республикой (1:1).

По итогам группового турнира Египет с 7 очками занял первое место в группе C, Испания с 6 очками на второй строчке, на третьем месте Доминиканская Республика (2 очка), замыкает группу Узбекистан (1 очко).

Египтяне и испанцы вышли в четвертьфинал олимпийского турнира. Матчи пройдут 2 августа.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа C
30 июл, 16:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Испания (олимп.)
1:2
Египет (олимп.)
Олимпийские игры. Мужчины. Группа C
30 июл, 16:00. Parc des Princes (Париж)
Доминиканская Республика (олимп.)
1:1
Узбекистан (олимп.)

Сборная Доминиканской Республики по футболу
Сборная Египта по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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