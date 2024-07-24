Отаменди — о событиях в матче Аргентины с Марокко: «Это исторический беспорядок»

Защитник и капитан сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал двухчасовую паузу в матче с Марокко в групповом турнире Олимпиады-2024.

«Это исторический беспорядок. Ничего подобного никогда не было. Сборная Марокко не хотела доигрывать матч и мы тоже. Мы ждали один час и сорок минут, но никто нам ничего не мог сказать. Это заставляет чувствовать себя беспомощным», — цитирует Отаменди Marca.

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы . Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.