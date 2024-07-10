Личка объяснил, почему отпустил Бальбуэну на Олимпиаду в Париже

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» объяснил, почему капитан бело-голубых Фабиан Бальбуэна примет участие в Олимпиаде-2024.

— Олимпийские игры — это праздник, который призван объединять разные виды спорта. Он происходит раз в четыре года, и футболисту такой шанс может выпасть один раз в жизни — или вообще не выпасть. Поэтому я принял просьбу отпустить Фаби на Олимпиаду, — сказал Личка «СЭ».

Парагвайцы проведут три матча на групповом турнире: против сборных Японии (24 июля), Израиля (27 июля) и Мали (30 июля). Соревнования по футболу пройдут на Олимпиаде-2024 с 24 июля по 10 августа.

20 июля «Динамо» сыграет против «Факела» в 1-м туре сезона-2024/25 РПЛ. Кроме того, капитан бело-голубых может пропустить матчи против «Локомотива» (27 июля), «Акрона» (3 августа) и «Зенита» (10 августа) в РПЛ, а также игру 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (31 июля).