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Париж-2024

Сегодня, 12:43

Лопырева — о футбольном турнире Олимпиады: «Испанцы снова на коне! Удивительная футбольная школа»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Известная российская модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» поделилась впечатлениями от футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Едва закончился Евро, а испанцы снова на коне, с новым титулом! Удивительная футбольная школа: и взрослая, и молодежная, и юношеская, и в женском футболе во многих возрастных категориях являются действующими победителями мировых и европейский турниров! Теперь и олимпийские чемпионы, браво! Как тут не прокричать «Vamos Espana!»? — сказала Лопырева «СЭ».

Испания выиграла золото Олимпиады впервые с Игр в Барселоне в 1992 году.

Также в 2024 году главная сборная Испании победила на чемпионате Европы, а команда до 19 лет выиграла европейское первенство в своей возрастной категории.

Футбол
Олимпиада
Сборная Испании по футболу
Виктория Лопырева
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