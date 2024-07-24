Матч Аргентины с Марокко на Олимпиаде был прерван из-за выбежавших на поле фанатов

Матч между сборными Аргентины и Марокко в групповом турнире Олимпиады-2024 (2:2) был прерван на 90+16-й минуте.

После пропущенного гола в добавленное время болельщики Марокко массово выбежали на поле и начали кидать петарды в аргентинцев, в то время как вооруженная полиция наблюдала за ними с бровки. Судья остановил игру и увел команды с поля. Статус матча на сайте Олимпиады значился как «прервана». Официальное его завершение произошло лишь спустя 45 минут после остановки. В течение этого времени игроки находились в раздевалках и ждали подтверждения, что матч окончен.

Аргентина с 1 баллом вышла на первое место в турнирной таблице группы В. Сборная Марокко (1) расположилась на 2-й строчке. Команды выступают в одном квартете с Ираком и Украиной.

Футбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 24 июля по 10 августа.