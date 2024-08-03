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Париж-2024

Сегодня, 00:13

Матч Олимпийских игр Франция — Аргентина закончился потасовкой

Евгений Козинов
Корреспондент
Потасовка между сборными Аргентины и Франции.
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После финального свистка в матче 1/4 финала Олимпийских игр между сборными Франции и Аргентины (1:0) вспыхнула потасовка. Игроки обеих команд и члены тренерского штаба устроили драку. Стычка началась на поле и продолжилась в подтрибунном помещении.

«Я повернулся, чтобы пожать руку тренеру соперника, и увидел такое. Мне только что сказали, что Энцо Мийо получил красную карточку, посмотрим, заслужена ли она была. Давайте больше не будем об этом говорить, огромное уважение к команде из Аргентины. Но эта команда показала, что у нее есть темперамент. Мы увидели единство игрок. Но единственный минус — получить красную на скамейке запасных просто так», — сказал главный тренер французов Тьерри Анри после игры.

В полуфинале французская команда сыграет против Египта (5 августа), который выиграл в четвертьфинале у Парагвая (2:1).

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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