Месси — о матче Аргентины с Марокко на Олимпиаде: «Невиданно»

Нападающий Лионель Месси одним словом прокомментировал матч сборной Аргентины с Марокко на Олимпиаде, который доигрывался без зрителей после 2-часовой паузы.

«Невиданно», — написал Месси в своих соцсетях, добавив удивленный эмодзи.

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене. Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.

Теперь сборная Марокко с 3 баллами идет на первом месте в таблице группы В. У Аргентины (0) последняя строчка. Команды играют в одном квартете с Украиной и Ираком.