Отаменди о потасовке после матча Франция — Аргентина: «Я очень зол»

Защитник сборной Аргентины по футболу Николас Отаменди объяснил потасовку с французскими футболистами после поражения (0:1) в 1/4 финала Олимпийских игр.

По окончании встречи игроки обеих команд и члены тренерского штаба устроили драку. Стычка началась на поле и продолжилась в подтрибунном помещении.

«Я очень зол из-за того, что французские футболисты пошли туда, где находились члены наших семей, чтобы отпраздновать это событие прямо у них на глазах. Этот Бальде или Баде, если он хочет праздновать, пусть подойдет к нам, и мы решим этот вопрос. Мы поговорим обо всем, о чем нам нужно поговорить», — заявил Отаменди.

Франция вышла в полуфинал Олимпиады-2024 и встретится с Египтом. В другой паре полуфиналистов Марокко сыграет с Испанией. Матчи пройдут 5 августа.