Президент Аргентинской футбольной ассоциации отреагировал на скандал в матче с Марокко на Олимпиаде

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа подтвердил, что организация подала официальную жалобу в дисциплинарный комитет ФИФА после поражения от Марокко (1:2) на Олимпийских играх-2024.

«То, что нам, аргентинцам, пришлось пережить сегодня в Сент-Этьене, прискорбно. Почти два часа ожидания в раздевалке, после чего нашим игрокам пришлось снова выйти, чтобы продолжить матч, который должен был быть приостановлен рефери после вторжения на поле марокканских зрителей и насилия, которому подверглась аргентинская делегация, действительно бессмысленно и противоречит правилам соревнований.

Кроме того, не были услышаны мнения капитанов обеих команд, которые считали, что игру не следовало возобновлять. От Аргентинской футбольной ассоциации мы уже подали жалобу в Дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы можно было принять соответствующие меры регулирования и наложить санкции на виновных», — приводит Mundo Albiceleste слова Тапиа.

Встреча на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Из-за беспорядков, вызванных тем, что болельщики команды Марокко выбежали на поле, судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев.