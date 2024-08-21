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Олимпиада

Сегодня, 11:40

Савичев вспомнил, как Маслаченко прокомментировал золотой гол Олимпиады-1988: «Великий! Только он мог успеть так сформулировать»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал, как забивал золотой гол Олимпиады 1988 года в Сеуле в ворота сборной Бразилии, и поделился впечатлениями от того, как этот момент прокомментировал в прямом эфире Владимир Маслаченко.

— Напомните, кто из защитников выбивал мяч от ворот? А то вглядываюсь в видео и не пойму.

— Серега Горлукович. Там отдельная история. Димка Харин не выбивал, в основном это делал Гела Кеташвили. А в тот момент... Горлук потом признался, что сказал: «Гел, ты уже устал, даже за центр не бьешь, давай я подальше вынесу». Тот уступил.

— У меня есть ощущение, что Владимир Лютый, боровшийся с соперником наверху, не коснулся мяча, и он просто пролетел вперед вам на ход. Так?

— Кажется, да. Но главное, что он в борьбу вступил. У нас была такая тактика еще в «Торпедо», когда Козьмич (Валентин Иванов. — Прим. «СЭ») все время говорил: «Играйте на Кобзева, а ты, Юра, сразу беги, набирай ход!» Был у нас такой большой нападающий, который хорошо боролся наверху.

Так и здесь, только на месте Кобзева — Лютый. Вижу, мяч идет на него — и сразу начинаю рывок. Тут важно угадать, куда мяч полетит. Коснулся Володя или не коснулся — неважно, главное, чтобы полетел именно в том направлении, куда я и думал. И не в сторону, а именно по прямой. Тем более я скорость уже набрал, и у стоячего защитника шансов не было. То есть мне надо было только мяч мимо него прокинуть, а ему — сбивать меня. Или ловить за что-то, что бразилец и хотел сделать. Хватал за трусы, но не удержал.

А дальше, мне кажется, у Таффарела (вратаря сборной Бразилии, будущего чемпиона мира 1994 года. — Прим. «СЭ») нервишки не выдержали. Вот что бы я сделал, если бы он не выбежал далеко из ворот, а стоял и ждал? Я добежал бы, принял бы правильное решение, не пробил бы в него? А если бы следующим касанием мяч от себя отпустил? Здесь же я защитника прокинул, смотрю — а Таффарел передо мной.

— Перебросили вы его очень технично.

— Там уже, как Владимир Маслаченко сказал, было дело техники. Я же тот его крик «Савичев, убегай, забивай, я тебя умоляю!» услышал уже потом, после возвращения в Союз. И поразился: как же он успел так среагировать и за какие-то секунды всю эту историю здорово рассказать?

— Понравилось?

— Да, очень. Ставлю себя на место комментатора — это как же быстро надо собраться и выдать такое! Обычно в такие моменты молчат и ждут, что будет, а потом уже реагируют по факту. А тут сразу, пока еще не было известно, чем все закончится. Там, в Сеуле, мы повторы гола только с иностранным комментарием слышали. А когда вернулся и услышал родной голос, да еще и с таким криком, — стало приятно, конечно.

— Когда-нибудь потом общались с Маслаченко? Спасибо говорили?

— Конечно. И не раз. Вспоминали тот эпизод, я его спросил, как он успел так быстро все сформулировать. «Ну, я же комментатор», — ответил он. Я ему: «Комментаторов много, а так могли только вы». Великий! — сказал Савичев «СЭ».

Полностью интервью Юрия Савичева читайте на сайте «СЭ».

Владимир Маслаченко
Футбол
Юрий Савичев
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