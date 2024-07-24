Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Футбол

Париж-2024

Сегодня, 16:54

Шомуродов реализовал пенальти в матче против Испании на футбольном турнире Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
Элдор Шомуродов реализовал пенальти в матче против Испании.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов отличился в матче группового турнира Олимпиады-2024 против Испании.

29-летний узбек реализовал пенальти на 45+3-й минуте и сделал счет 1:1. Это первый гол Узбекистана в истории Олимпийских игр.

Узбекистан в группе C, помимо Испании, сыграет с Египтом и Доминиканской Республикой.

Футбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 24 июля по 10 августа в Париже, Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. На прошлой Олимпиаде в Токио золотые медали завоевала сборная Бразилии.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа C
24 июл, 16:00. Parc des Princes (Париж)
Узбекистан (олимп.)
Испания (олимп.)

Элдор Шомуродов
Сборная Испании по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
1
0
Читайте также
В Париже начинаются соревнования летних Олимпийских игр 2024
Нападающий «Спартака» Соболев отстранен от тренировок
Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Источник сообщил, что личность исполнителя подрыва авто в Москве установлена
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Сборная Испании забила первый гол футбольного турнира Олимпиады-2024