Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Футбол

Париж-2024

Сегодня, 11:40

Журова — о беспорядках на матче Аргентины и Марокко: «Надеюсь, что подобных инцидентов больше не будет»

Журова отреагировала на беспорядки в матче Аргентина — Марокко
Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на беспорядки во время матча Аргентина — Марокко на Олимпийских играх в Париже.

«Это неприятный инцидент, который не нужен МОК. Я не припомню, чтобы на Олимпийских играх во время футбольных матчей были проявление агрессии болельщиков. Олимпийский футбольный турнир часто был неинтересен болельщикам, и все спокойно относились к этому турниру. Зачастую мы даже не знали победителей. К нам данный инцидент никакого отношения не имеет, но попытаются свалить все на россиян. Я надеюсь, что подобных инцидентов больше не будет. Я допускаю, что не нужно было тратиться на систему слежения за болельщиками. Они просто не ожидали, что такое может быть. На футбольных олимпийских стартах никогда такого не было. Раньше все болельщики приходили совсем за другим. Надеюсь, что сейчас полиция будет готова к подобным инцидентам, как на чемпионате мира по футболу, а не на Олимпийских играх», — сказала Журова «СЭ».

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.

Олимпиада
Светлана Журова
МОК
6
Обсудить
Читайте также
Снуп Догг выбран факелоносцем Олимпиады в Париже
В Париже идут соревнования за день до церемонии открытия Олимпиады 2024
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Свищев предложил Франции обратиться к России за помощью в организации Олимпийских игр

Васильев — о беспорядках во время матча Аргентины и Марокко на Олимпиаде: «Если такое лихое начало, то что будет дальше?»