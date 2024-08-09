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Париж-2024

Сегодня, 13:54

Тьерри Анри — об эмоциях перед финалом Олимпиады с Испанией: «Я во сне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер олимпийской сборной Франции по футболу Тьерри Анри рассказал, чего ждет от предстоящего финального матча с командой Испании в финале Олимпиады в Париже.

«Вы меня знаете, я не привык переходить черту, но я во сне, независимо от результата финала. Мы сделаем все для победы. Проснуться будет трудно всем, даже вам (журналистам)», — цитирует Анри RMC Sport.

Финальный футбольный матч Олимпиады состоится сегодня, 9 августа, на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 19.00 мск.

Сборная Франции по футболу
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