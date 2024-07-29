Тьерри Анри подвел итоги матча сборной Франции против Гвинеи на Олимпиаде

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри остался доволен игрой команды во втором матче на Олимпиаде против Гвинеи (1:0).

«Я доволен результатом, но не всем остальным. Если играет против командыс низкой линией защиты, то надо использовать больше моментов, которых у нас было достаточно. Когда не забиваешь, все становится сложнее», — цитирует слова Анри derbyderbyderby.it.

Команда Тьерри Анри одержала вторую победу подряд в олимпийском цикле и возглавила группу А с шестью очками. Гвинея идет последней (0).