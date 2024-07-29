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Сегодня, 09:56

Тьерри Анри подвел итоги матча сборной Франции против Гвинеи на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри остался доволен игрой команды во втором матче на Олимпиаде против Гвинеи (1:0).

«Я доволен результатом, но не всем остальным. Если играет против командыс низкой линией защиты, то надо использовать больше моментов, которых у нас было достаточно. Когда не забиваешь, все становится сложнее», — цитирует слова Анри derbyderbyderby.it.

Команда Тьерри Анри одержала вторую победу подряд в олимпийском цикле и возглавила группу А с шестью очками. Гвинея идет последней (0).

Тьерри Анри
Сборная Франции по футболу
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