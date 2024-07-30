Сборные Украины и Аргентины встретятся в матче группы В футбольного турнира Олимпийских игр-2024 во вторник, 30 июля. Игра состоится на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Париже (Франция) и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Игр. Ключевые события встречи Украина — Аргентина будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Российские телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Видеотрансляцию бесплатно можно смотреть на официальном сайте МОК по быстрой регистрации.

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа. Групповой этап состоится с 24 по 30 июля, игры четвертьфинала — 2 августа, полуфинала — 5 августа. Матч за 3-е место запланирован на 8 августа, финал — на 9 августа.