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Сегодня, 16:45

Украина — Марокко: смотреть трансляцию матча футбольного турнира Олимпиады

Сборные Украины и Марокко сыграют в рамках олимпийского футбольного турнира 27 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Марокко.
Фото Global Look Press
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Сборные Украины и Марокко сыграют в рамках 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в субботу, 27 июля. Встреча в рамках группы B пройдет на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене, Франция. Начало — в 18:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня. Ключевые события матча будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеоплеер с трансляцией матча Украина — Марокко для жителей России доступен на сайте МОК.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счетом 2:1.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

Сборная Марокко по футболу
Сборная Украины по футболу
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