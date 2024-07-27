Узбекистан проиграл Египту и потерял шансы на выход в плей-офф Олимпиады-2024

Сборная Узбекистана по футболу проиграла Египту в матче группового турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже — 0:1.

Гол на 11-й минуте забил Ахмед Кука. Игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отыграл весь матч.

Сборная Узбекистана не набрала ни одного очка и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

Сборная Украины обыграла Марокко — 2:1.

Команда Руслана Ротаня с 64-й минуты играла вдесятером после удаления Владимира Салюка. Победу украинской сборной на 90+8-й минуте принес Игорь Краснопир.

Украина, Марокко, Аргентина и Ирак набрали по 3 очка в группе B. В решающих матчах Украина сыграет с Аргентиной 30 июля, Марокко — с Ираком в этот же день.