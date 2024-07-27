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Сегодня, 20:03

Узбекистан проиграл Египту и потерял шансы на выход в плей-офф Олимпиады-2024

Руслан Минаев
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Сборная Узбекистана по футболу проиграла Египту в матче группового турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже — 0:1.

Гол на 11-й минуте забил Ахмед Кука. Игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отыграл весь матч.

Сборная Узбекистана не набрала ни одного очка и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа C
27 июл, 18:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Узбекистан (олимп.)
0:1
Египет (олимп.)

Сборная Украины обыграла Марокко — 2:1.

Команда Руслана Ротаня с 64-й минуты играла вдесятером после удаления Владимира Салюка. Победу украинской сборной на 90+8-й минуте принес Игорь Краснопир.

Украина, Марокко, Аргентина и Ирак набрали по 3 очка в группе B. В решающих матчах Украина сыграет с Аргентиной 30 июля, Марокко — с Ираком в этот же день.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа B
27 июл, 18:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Украина (олимп.)
2:1
Марокко (олимп.)

Футбол
Олимпиада
Сборная Египта по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Сборная Украины по футболу
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