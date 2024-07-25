Валуев предрек проблемы на Олимпиаде после беспорядков во время матча Аргентины и Марокко

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на беспорядки во время матча Аргентина — Марокко на Олимпийских играх в Париже.

«Многозначительное начало». Как запрягли, так и поедут», — сказал Валуев «СЭ».

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.

(Константин Передерий)