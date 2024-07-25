Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Футбол

Париж-2024

Сегодня, 12:37

Васильев — о беспорядках во время матча Аргентины и Марокко на Олимпиаде: «Если такое лихое начало, то что будет дальше?»

Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о беспорядках во время матча Аргентина — Марокко на Олимпийских играх в Париже.

«Это говорит о том, что уровень организации проведения Олимпийских игр деградировал. Под таким руководством, которое себе позволяет Томас Бах, другого ждать и не приходилось. В том числе вся обстановка нездоровая, связанная с протестами и так далее, приводит к тому, что качество проведения спортивных соревнований не то что оставляет желать лучшего, а просто деградирует. Поэтому все это очень печально. Вместо того чтобы выходить на новый, качественный уровень и показывать пример, Париж демонстрирует полное унижение олимпийского движения. Подобные инциденты могут повториться. Если начало положено такое лихое, то что же будет дальше тогда? Конечно, этого не хочется, но все идет к тому, что нас еще ждут неприятные события», — сказал Васильев «СЭ».

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.

(Александр Абустин)

4
Обсудить
Читайте также
Снуп Догг выбран факелоносцем Олимпиады в Париже
В Париже идут соревнования за день до церемонии открытия Олимпиады 2024
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Журова — о беспорядках на матче Аргентины и Марокко: «Надеюсь, что подобных инцидентов больше не будет»