Васильев — о беспорядках во время матча Аргентины и Марокко на Олимпиаде: «Если такое лихое начало, то что будет дальше?»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о беспорядках во время матча Аргентина — Марокко на Олимпийских играх в Париже.

«Это говорит о том, что уровень организации проведения Олимпийских игр деградировал. Под таким руководством, которое себе позволяет Томас Бах, другого ждать и не приходилось. В том числе вся обстановка нездоровая, связанная с протестами и так далее, приводит к тому, что качество проведения спортивных соревнований не то что оставляет желать лучшего, а просто деградирует. Поэтому все это очень печально. Вместо того чтобы выходить на новый, качественный уровень и показывать пример, Париж демонстрирует полное унижение олимпийского движения. Подобные инциденты могут повториться. Если начало положено такое лихое, то что же будет дальше тогда? Конечно, этого не хочется, но все идет к тому, что нас еще ждут неприятные события», — сказал Васильев «СЭ».

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.

(Александр Абустин)