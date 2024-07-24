Скандал в матче Аргентины и Марокко: беспорядки болельщиков, двухчасовая пауза и поздняя отмена гола

Олимпийский футбольный турнир начался с хаоса.

Первый игровой день футбольного турнира на Олимпиаде в Париже ознаменовался мощным скандалом. Матч между Марокко и Аргентиной (2:1) прервали в компенсированное время из-за агрессивного поведения марокканских болельщиков. Доигрывать последние минуты пришлось после почти двухчасовой паузы.

Встреча пошла по захватывающему сюжету. «Атласские львы» повели 2:0 в начале второго тайма: нападающий «Аль-Айна» из ОАЭ Суфьян Рахими оформил дубль на 51-й минуте после точного выстрела с пенальти. На 68-й Джулиано Симеоне отыграл один мяч, но марокканцы все равно уверенно шли к трем очкам — переворотные события произошли в добавленное время.

Марокканский болельщик выбежал на поле. Фото Reuters

Шведский арбитр Гленн Нюберг компенсировал практически половину второго тайма — из-за частых остановок, ведь марокканские болельщики нередко выбегали на поле после перерыва. Фанаты «Атласских львов» изначально вели себя агрессивно по отношению к аргентинцам — освистали игроков и их национальный гимн.

На стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене африканских фанатов было абсолютное большинство — около 35 тысяч из чуть менее 42, которые вмещает арена. Такое соотношение неудивительно: во Франции проживает около полутора миллиона марокканцев.

Стюарды на трибуне. Фото Reuters

Недружелюбное отношение к аргентинцам серьезно подогрела песня футболистов «Альбиселесте» после победы на Кубке Америки. В ней они насмехались над происхождением игроков сборной Франции, большинство из которых как раз потомки африканских мигрантов.

Самый острый эпизод случился на 90+16-й — аргентинец Кристиан Медина сравнял счет и вызвал дикое недовольство марокканцев. Сначала они забросали ликующих южноамериканцев петардами, пластиковыми бутылками и стаканчиками, а потом сами повалили на газон. Судьи и службы безопасности увели команды в раздевалки.

Джулиано Симеоне разговаривает по телефону после остановки матча. Фото Reuters

Изначально казалось, что на этом игра завершится. Однако главный судья не дал финальный свисток, поэтому вопрос о продолжении оставался неразрешенным. Команды не покидали стадион, а спустя практически два часа вышли на газон, чтобы доиграть оставшиеся три минуты. По данным аргентинского TyC Sports, судьи просили футболистов выйти гораздо раньше, но получили отказ. К моменту возвращения арена уже опустела — в целях безопасности болельщиков вывели с трибун.

Еще раньше ВАР занялся проверкой гола «Альбиселесте» — из-за неожиданных беспорядков рефери не успели вынести окончательное решение по эпизоду. В итоге спустя 92 минуты после удара Кристиан Медины взятие ворот отменили — полузащитник «Бока Хуниорс» оказался в офсайде. Марокко победил (2:1) и возглавил группу B — там же находятся сборные Ирака и Украины.