Аргентина выбила Украину и вышла на Францию. Бальбуэна сыграет с Египтом, а Испания выбирала соперника?

Сегодня, 00:45
В самой интригующей группе, где перед заключительным туром у всех команд было по три очка, вопрос с одной из путевок в плей-офф решился довольно быстро. Марокканцы просто смяли оборону Ирака. После уже четвертого на турнире гола лучшего снайпера «Атласских львов» Рахими, который сделал счет 2:0, иракцы стали слишком сильно раскрываться. Это могло сработать, однако голкипер не позволил забить другому снуперу — Аймену Хуссейну. И уже в ответной атаке воспитанник «Барселоны» Эззалзули после смещения в центр красиво закрутил мяч в дальний угол.
При 3:0 в Ницце можно было окончательно переключать внимание на игру Аргентины и Украины. Тем более, там ближе к концу первого тайма игра начала раскрываться, и команда Хавьера Маскерано стала ловить соперника на потерях мяча. Мог забивать Хулиан Альварес, обязан был посылать мяч в сетку выходивший один на один Гонду, но, растранжирив свои моменты, бело-голубые сами едва не пропустили. Перерыв же явно пошел на пользу Аргентине, которую — как и положено — повел вперед человек с сакральной для страны «десяткой» на спине. Альмада подхватил мяч в районе центрального круга, дотащил его до штрафной и красиво пробил в угол.
Еще два аргентинских героя — Ди Чезаре и Отаменди, заблокировавшие опаснейшие удары из пределов штрафной. Причем в первом случае голкипер Рульи уже был обыгран. Украине, впрочем, в любом случае требовалось два мяча. Она не забила ни одного, а закончилось все, когда после удара Сеньона на добивании отличился Эчеверри. Но успеха вундеркинда, у которого на руках уже есть контракт с «Манчестер Сити», оказалось недостаточно, чтобы выиграть группу. При одинаковой разности мячей Марокко выше за счет победы в памятном скандальном матче первого тура, а олимпийский ремейк финала ЧМ-2022 против Франции состоится уже в четвертьфинале.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. МАРОККО
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-3
|
6
|
2. АРГЕНТИНА
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-3
|
6
|
3. Украина
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-5
|
3
|
4. Ирак
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-7
|
3
Франция, как и ожидалось, не испытала никаких проблем против Новой Зеландии. Не ждал их и Тьерри Анри, который перед плей-офф дал отдохнуть основным игрокам. Хотя резерв у «Трехцветных» более чем приличный. Первый гол соорудили сверхактивный Шерки и классно сыгравший на добивании Матета. После этого новозеландцы держались довольно долго, однако «Трехцветные» в очередной раз продемонстрировали отменную физическую готовность и умение добавлять по ходу второго тайма. Соперник просто не успел за французами, когда те за три минуты усилиями Дуэ и Калимуэндо-Муинга довели счет до крупного.
Франция вышла в плей-офф Олимпиады впервые с 1996 года и остается верной себе. Она в четвертый раз проходит со стопроцентным результатом групповой раунд крупного домашнего турнира. Раньше это удавалось на Евро-1986, ЧМ-1998 и Кубке конфедераций-2003. А со второго места в группе вышла сборная США. В отличие от французов в прошлом туре, американцы не дали Гвинее затянуть себя в вязкую игру. Относительно быстрый гол забил блестяще исполнивший штрафной Михайлович. Потом Аронсон отправил к воротам Паредеса, и этот же полузащитник «Вольфсбурга» оформил вторую подряд крупную победу «звездно-полосатых».
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ФРАНЦИЯ
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7-0
|
9
|
2. США
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7-4
|
6
|
3. Новая Зеландия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-8
|
3
|
4. Гвинея
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-6
|
0
В этой группе с раскладами все было предельно просто. Сохранявшей скорее теоретические шансы на продолжении турнира Доминикане требовалось обыграть Узбекистан с перевесом в два мяча. А еще рассчитывать на то, что уже гарантировавшая себе четвертьфинал и устроившая ротацию состава Испания победит Египет. Однако к перерыву «Фараоны» вели в счете. Где-то им повезло, как в эпизоде с попаданием Диего Лопеса в штангу, однако контратаки африканцев получались стабильно опасными. В одной из них опытный представитель первой сборной Зизо здорово зацепился за длинную передачу, смяв Гутьерреса, и у штрафной выкатил мяч пробившему под перекладину Аделю.
В свою очередь бодро начавшая игру и создавшая несколько моментов Доминикана к перерыву стала проседать. От неприятностей в концовке тайма ее спасли остановивший выход один на один вратарь и подстраховавший его защитник. А ведь узбекская команда начала игру без оставшихся на скамейке Шомуродова и Файзуллаева, а также отсутствовавшего в заявке Урунова. Лидеров бросили в бой после того, как Узбекистан после вмешательства ВАР получил пенальти в свои ворота. И джокеры сразу дали результат. Шомуродов легким касанием продлил передачу Файзуллаева, и Одилов уложил мяч в угол. Узбекистан должен был развивать успех, но в итоге избежал поражения на последней добавленной минуте благодаря штанге.
Испания же двойной заменой в перерыве словно давала понять, что не выбирает себе соперников. А точнее — не пытается избежать встречи с Францией вплоть до финала. Только Саму Омородион не сумел укротить мяч в площади ворот, удар Серхио Гомеса остановил на ленточке защитник, а дикая ошибка Пачеко (одноклубника Захаряна в «Реал Сосьедад») подарила второй гол Аделю. В свою очередь Омородион забил слишком поздно. Египет первый и явно не ошибся с тренером, сделав ставку на Рожерио Микале, который выиграл Олимпиаду-2016 с Бразилией.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЕГИПЕТ
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3-1
|
7
|
2. ИСПАНИЯ
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-4
|
6
|
3. Доминиканская Республика
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-4
|
2
|
4. Узбекистан
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-4
|
1
Парагвай был безнадежен на старте, оставшись в меньшинстве и получив пять мячей от Японии. Однако, как и обещал Карлос Хара Сагьер, красно-белые сумели подняться и показать за счет чего эта команда выиграла отборочный турнир, оставив позади как Аргентину, так и победителя двух предыдущих Олимпиад Бразилию. Яркий — но местами нервный матч с Израилем — показал атакующий потенциал. Ну а встреча с Мали — улучшившийся баланс в игре.
Впрочем, до идиллии еще далеко, и по ходу второго тайма было несколько тревожных моментов даже с очень бледными малийцами. Например, рисковал получить вторую желтую карточку полузащитник «Интер Майами» Гомес. Пару раз давала сбой и оборона во главе с динамовцем Бальбуэной, но на последнем рубеже был хорош Роберто Фернандес. А его тезка Марсело стал самой заметной фигурой на противоположной половине поля. После голевого дубля с израильтянами вингер решил судьбу еще одной игры, когда с полулета красиво пробил в ближний верхний угол.
Испания же получит в соперники выигравшую группу со стопроцентным результатом Японию. Этот оппонент — мягко говоря, не подарок. Быстрая, сыгранная, заточенная на вертикальный футбол команда еще и отлично физически готова. Во всех трех матчах «Синие самураи» забивали после 80-й минуты, и дважды голы оказывались победными. Это повод присмотреться к Го Оиве, который шесть лет назад выиграл с «Касимой Антлерс» азиатскую Лигу чемпионов. Потом 52-летний специалист прошел почти все этажи пирамиды сборных — начиная с 18-летних и заканчивая нынешней командой, которая выиграла Кубок Азии в категории U-23.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЯПОНИЯ
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7-0
|
9
|
2. ПАРАГВАЙ
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5-7
|
6
|
3. Мали
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-3
|
1
|
4. Израиль
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3-6
|
1
В четвертьфиналах в пятницу, 2 августа, сыграют:
Марокко — США (16:00)
Япония — Испания (18:00)
Египет — Парагвай (20:00)
Франция — Аргентина (22:00)