Победный гол Бальбуэны, Узбекистан вылетел, для Аргентины все решится в матче с Украиной

Главные события 2-го тура олимпийского футбольного турнира, где в четвертьфинал вышли Испания и Япония.

Анри дожимает заменами

Считается, что лучше вкатываться в крупный турнир матчем с заведомым аутсайдером. Франция же начала с главного конкурента по группе, забив США три безответных мяча. Казалось, впереди у команды Тьерри Анри расстелена ковровая дорожка на пути в плей-офф. Вместо этого — тяжелейшая игра против Гвинеи. Если звездно-полосатые в первом матче дня в этой группе катком прошлись по Новой Зеландии и забили три мяча за стартовые полчаса, то «Трехцветные» ни в чем особо не превосходили провалившего старт соперника. Если бы не отменивший из-за офсайдов два гола ВАР, хозяева Олимпиады к перерыву проигрывали бы.

И ведь не скажешь, что у «Слонов нации» мощная команда. Есть опытные Наби Кейта и Диавара, но в целом у гвинейцев состав клуба из нижней половины таблицы лиги 1. Резервист «Ниццы», игроки из вторых команд «Ренна» и «Осера», представитель едва не вылетевшего во второй дивизион «Гавра» — ну не имела права Франция терять очки в такой игре. Она и не потеряла, вновь прибавив после серии замен. И если выстрел Калимуэндо-Муинга приняла на себя штанга, то подача Олисе завершилась прицельным ударом головой защитника «Фрайбурга» Сильдийя. Как ни странно, хозяева еще не в четвертьфинале. Чтобы попасть туда впервые с Игр-1996, французам нужно не уступить во вторник Новой Зеландии.

Группа А

И В Н П М О 1. Франция 2 2 0 0 4-0 6 2. США 2 1 0 1 4-4 3 3. Новая Зеландия 2 1 0 1 3-5 3 4. Гвинея 2 0 0 2 1-3 0

30 июля. Новая Зеландия — Франция, США — Гвинея.

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Развязка — в последнем туре

После дикого скандала во встрече с марокканцами в Аргентине только это и обсуждали. Писали письма и протесты, давали жесткие комментарии. С таким эмоциональным фоном вариантов дальнейшего развития событий могло быть два. Либо команда Хавьера Маскерано разозлится и станет предельно мотивированной — как на ЧМ-2022 после стартового проигрыша Саудовской Аравии. Или эмоции растратятся впустую, а на следующий матч их банально не останется. А может — они просто захлестнут.

Начали сине-белые бодро, и после подачи с фланга Хулиан Альварес сбросил мяч под удар открывшему счет Альмаде. Концовка первого тайма, напротив, получилась смазанной. Но это с точки зрения южноамериканцев. В Ираке же ликовали после очередного гола Аймена Хуссейна. Этот 28-летний форвард, который летом в очередной раз отправился на заработки в Катар, — самый эффективный форвард страны. На Кубке Азии Хуссейн забил шесть мячей в четырех матчах, а потом четырьмя результативными ударами помог иракцам занять первое место в группе на втором этапе отборочного цикла ЧМ-2026.

Вернуть же лидерство Аргентина смогла благодаря своему герою — прицельно пробившему головой Гонду. Это настоящий спец по важным голам, ведь в отборочном турнире именно он принес путевку в Париж, отобрав ее у Бразилии, впервые за 20 лет не попавшую на Игры (1:0). Потом, правда, Гонду и Джулиано Симеоне упустили верные моменты, так что спасать молодежь пришлось принявшему на себя мяч 36-летнему Отаменди. А окончательно все успокоилось после второй в матче результативной передачи еще одного успешно джокера Сеньона и образцового удара Фернандеса в верхний угол.

Теперь для Аргентины все решится в игре с Украиной, которая рисковала второй раз подряд проиграть, открыв счет. Лучший снайпер марокканцев Рахими не только заработал пенальти и восстановил равновесие, но и дал своей команде численное преимущество (в ситуацию с заменой желтой карточки на красную вмешался ВАР). Однако буквально висевшие на воротах «Атласские львы» не только не смогли дожать соперника, но и пропустили его выпад на восьмой добавленной минуте. Перед заключительным туром все команды в этой группе набрали по 3 очка.

Группа В

И В Н П М О 1. Аргентина 2 1 0 1 4-3 3 2. Украина 2 1 0 1 3-3 3 3. Марокко 2 1 0 1 3-3 3 4. Ирак 2 1 0 1 3-4 3

30 июля. Украина — Аргентина, Марокко — Ирак.

Фото Reuters

Испанцы разыграли лишнего

Результат первого тайма напомнил о том, что олимпийский футбол непредсказуем. Доминиканцы, у которых были интересные моменты в первом туре, ответили на гол Фермина Лопеса. Однако во втором тайме все встало на свои места, и Испания реализовала полученное незадолго до перерыва численное преимущество. Не без доли везения, так как дальний удар Алекса Баэны вряд ли доставил бы проблемы вратарю. Только их создал рикошет от ноги собственного защитника, а третье взятие ворот сначала отменили, но ВАР исправил ошибку судей. Как показал повтор, пытавшийся исполнить удар пяткой Орос не коснулся мяча, поэтому вышедший на замену защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес не попал в офсайд и забил по правилам. Испания первой вышла в плей-офф.

Гладко было на бумаге — это про второй олимпийский матч Узбекистана. Оставившая очень приятное впечатление в игре с испанцами команда Тимура Кападзе пропустила быстрый гол. Причем полузащитник Ахмед Кока до этого забил всего один мяч на профессиональном уровне — в победной для «Аль-Ахли» африканской Лиге чемпионов. А ответить на его успех — несмотря на заметное преимущество в первом тайме — так и не удавалось.

До перерыва тон в узбекской атаке задавал Файзуллаев. Футболист ЦСКА выдал с правого фланга отменную подачу на Шомуродова, однако опередивший защитников капитан промахнулся. Не принесло успеха еще одно обострение Файзуллаева, а когда он сам отправил мяч в сетку, арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда. Ничего не изменилось и после перерыва, хотя шансы забить были у Шомуродова. Для Узбекистана заключительный тур превращается в формальность, тогда как «Фараоны» одной ногой в плей-офф.

Группа С

И В Н П М О 1. Испания 2 2 0 0 5-2 6 2. Египет 2 1 1 0 1-0 4 3. Доминиканская Республика 2 0 1 1 1-3 1 4. Узбекистан 2 0 0 2 1-3 0

30 июля. Доминиканская Республика — Узбекистан, Испания — Египет.

Фото Global Look Press

37 ударов и малийская драма

Парагвай не играл на Олимпиадах 20 лет, причем сборную в Париж привез Карлос Хара Сагьер — тот, кто привел красно-белых к историческому серебру Афин-2004. Сейчас этому специалисту 73 года, и в таком возрасте трудно чем-то удивить. Отсюда уверенная реакция после унизительных 0:5 в стартовом туре: «Эта команда знает, как подняться после чувствительных ударов. Мы считаем подъемы, а не падения».

И против Израиля все поначалу складывалось удачно. Однако после перерыва старания испортила грубая ошибка вратаря, который при подаче углового выронил мяч из рук и позволил Гандельману сравнять счет. Парагвайская оборона во главе с динамовцем Бальбуэной поплыла, и от новых неприятностей ее спасли промах соперника, а также отменивший второй гол израильтян ВАР.

Первым себя в руки взял самый яркий игрок красно-белых Энсисо. Сначала форвард «Брайтона» после сольного прохода попал в штангу. Потом — классным ударом вернул своей команде преимущество в счете. Но снова все испортилось на ровном месте — после попадания защитника по ноге соперника в собственной штрафной и вмешательства ВАР. И хотя Роберто Фернандес парировал пенальти, имевший в свое время возможность перебраться в РПЛ Глух исправился на добивании.

Тем не менее, развязка все же оказалась в пользу Парагвая. Количество (рекордные за последние четыре турнира 37 ударов и 10 попаданий в створ) перешло в качество, а героем концовки стал Бальбуэна. Генерал просто вбил мяч головой в сетку после подачи одноклубника Месси по «Интер Майами» Гомеса. А Марсело Фернандес оформил дубль и добил поплывших израильтян. Как и обещал тренер, красно-белые поднялись. Все решится в матче с Мали.

Африканцы, кстати, очень прилично сыграли против Японии. Для начала справились с динамичной атакой «Синих самураев», а во второй половине стали серьезно угрожать чужим воротам. Классные спасения Кокубо и штанга уберегли от серьезных неприятностей. Вместе с тем удивительным образом не подстроился под мяч в площади ворот герой первого тура Мито. А вслед за этим случилась еще одна атака правым флангом — с добиванием Ямамото. Только это была не развязка, которой пришлось ждать до шестой добавленной минуты, когда «Орлы» получили право на пенальти. Исполнявший его Шейх Думбия промахнулся, и теперь на финише африканцев устроит только победа. Япония же может готовиться к четвертьфиналу.

Группа D

И В Н П М О 1. Япония 2 2 0 0 6-0 6 2. Парагвай 2 1 0 1 4-7 3 3. Мали 2 0 1 1 1-2 1 4. Израиль 2 0 1 1 3-5 1

30 июля. Израиль — Япония, Парагвай — Мали.