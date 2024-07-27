Санкции ФИФА для Канадской футбольной ассоциации: минус 6 очков и дисквалификации трех членов сборной за шпионаж на Олимпиаде

Женская сборная Канады оштрафована на 6 очков за шпионаж перед матчем с Новой Зеландией

«Кленовые листья» следили за новозеландской сборной с помощью дронов.

Действующий олимпийский чемпион в женском футболе Канада начала новый турнир с огромного скандала. Троих членов тренерского штаба уличили в шпионаже перед матчем 1-го тура группового этапа с Новой Зеландией. В итоге ФИФА вынесла Канадской федерации футбола серьезный приговор, лишив шесть очков.

22 июля новозеландки заметили беспилотник, который кружил над их тренировочным полем в Сент-Этьене. Представители команды обратились в полицию, и в ходе короткого расследования выяснилось, что оператор летального аппарата — член штаба «Кленовых листьев». Вскоре после этого Канадский олимпийский комитет сообщил об отстранении ассистента главного тренера Жасмин Мандер и аналитика Джозефа Ломбарди. А возглавлявший Беверли Пристман сама отказалась от работы перед матчем с Новой Зеландией.

«Ломбарди, неаккредитованный аналитик Canada Soccer, отстраняется от участия в канадской олимпийской сборной и будет немедленно отправлен домой. Мандер, помощник тренера, которому подчиняется Ломбарди, исключается из канадской олимпийской сборной и также полетит на родину», — говорилось в заявлении Канадского олимпийского комитета.

Беверли Пристман. Фото Global Look Press

ФИФА быстро отреагировала на эпизод и анонсировала собственное расследование. По его итогам Canada Soccer получила штраф в 200 тысяч канадских франков и лишилась шести очков на групповом этапе олимпийского турнира. Мандер, Ломбарди и Пиртсман получили год запрета на осуществление любой футбольной деятельности.

В самой Канаде, кстати, предполагают, что шпионаж постоянно применялся на протяжении нескольких лет.

«В настоящий момент мы пытаемся напрямую решить проблему, которая, по всей видимости, могла иметь системный характер. Честно говоря, к сожалению, сейчас это болезненно, но оказывается необходимой частью процесса реабилитации», — высказался Кевин Блю, генеральный директор Канадской федерации футбола.

Теперь дело перенаправляется в Олимпийский суд, где вердикт ФИФА могут утвердить, и с Канады снимут шесть очков. Североамериканская сборная уже сыграла с Новой Зеландией — победила 2:1, пропустив на 13-й минуте. Следующий матч команда проведет 28 июля против Франции. Также в этой группе выступает Колумбия.