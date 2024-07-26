Зико ограбили в Париже.

Это уже не первая жертва преступников в преддверии Игр.

Легенда сборной Бразилии и экс-тренер ЦСКА Зико приехал на Олимпийские игры в Париже в составе делегации своей страны. Галиньо пригласили в роли посла, а в его задачи входит общение со спортсменами и другими представителями разных сборных. Почти сразу после прибытия во Францию великий в прошлом игрок подвергся нападению грабителей.

Зико обнесли 25 июля. Он заказал такси, загрузил чемодан в багажник и сел в салон. В этот момент один из злоумышленников подбежал к автомобилю и начал кричать на водителя, отвлекая внимание. Сообщник в это время вскрыл багажник и ушел с вещами бразильца. Ущерб составил 540 тысяч долларов: в сумке находились бриллианты, часы Rolex, колье и наличка.

Это уже не первый подобный инцидент в Париже. До Зико ограбили аргентинского футболиста Тьяго Альмаду — во время тренировки похитили часы и кольца общей стоимостью около 50 тысяч евро.

Бывший тренер ЦСКА приехал в Париж, напомним, в роли посла бразильской сборной. Его постоянное место работы — японская «Касима Антлерс», где он занимает должность советника. Зико быстро принял предложение посетить Олимпиаду и заявил, что ответ мог быть только положительным.

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«Мы хотели бы приветствовать вас в Олимпийском комитете, чтобы официально оформить приглашение стать послом бразильской команды на Олимпийских играх в Париже, — говорилось в приглашении от Густаво Эрбетты, директора по маркетингу Бразильского олимпийского комитета. — Мы хотим, чтобы вы отправились с делегацией и поболели вместе с нами за атлетов, которые будут там. Не в качестве компенсации за Мюнхен, но чтобы вы чувствовали, что мы хотим, чтобы такой человек, как вы, был рядом с нами в такой важный для Бразилии момент».

Эрбетта упомянул Мюнхен — одну из самых драматичных историй в футбольной карьере Зико. В 1971-м бразилец забил мяч в ворота Аргентины, который позволил Бразилии отправиться на Олимпийские игры-1972, проходящие в Мюнхене. Однако Галиньо не попал в состав национальной команды и позже признавался, что это стало одним из самых больших разочарований в карьере.

«Моя самая большая печаль в футболе — это то, что я не поехал на Олимпиаду-1972. Я забил гол, который позволил Бразилии попасть на турнир, а моего имени не оказалось в списке вызванных. Это огромное разочарование. В то время я пошел поговорить с отцом о том, что хочу закончить карьеру — настолько расстроился», — вспоминал Зико.