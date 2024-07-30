Украинский футбол: полный провал лета-2024. Не вышли из группы ни на Евро, ни на Олимпиаде

Домой из Парижа команду отправила Аргентина, которая победила со счетом 2:0 и вышла в плей-офф.

Сборная Украины по футболу завершала групповой турнир матчем с фаворитом — Аргентиной. Ранее команда Руслана Ротаня уступила Ираку (1:2) и победила Марокко (2:1). От встречи с южноамериканцами напрямую зависело, останутся ли украинцы во Франции или закончат выступление на Олимпиаде.

В первом тайме зрители голов не дождались. Аргентина на правах более классной сборной больше владела мячом (57 процентов на 43), превзошла соперника по ожидаемым голам (0,75 против 0,3 по метрике хG) и ударам в створ (2 против 1). Особенно опасными получились два момента в конце стартовой 45-минутки. Вначале нападающий Хулиан Альварес, уйдя из-под опеки защитника Александра Мартынюка, пробил рядом с ближней штангой. А на 44-й минуте на выходе из ворот ошибся голкипер Кирилл Фесюн: подарил мяч сопернику, и после классной стеночки Лусиано Гонду едва не наказал Украину. Правда, тут же вратарь выручил после удара в упор и исправился за нелепый привоз.

Тьяго Альмада (справа) празднует гол в матче со сборной Украины на Олимпиаде-2024. Фото Reuters

Зато во второй половине матча аргентинцы быстро вышли вперед: отличился полузащитник «Ботафого» Тьяго Альмада. Главный тренер украинцев Руслан Ротань произвел несколько замен, но они не помогли — уже в добавленное время Фесюн пропустил второй гол. Это вышедший на замену Клаудио Эчеверри удачно добил отскочивший от вратаря мяч.

Победа над Украиной позволила Аргентине подняться на второе место в группе В и добыть путевку в плей-офф. А украинцы задолго до финала завершили выступления на Олимпиаде — как и первая сборная на Евро, тоже не сумевшая выйти из группы с Румынией, Словакией и Бельгией. Полный провал футбола страны.