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Париж-2024

Сегодня, 21:00

Украинский футбол: полный провал лета-2024. Не вышли из группы ни на Евро, ни на Олимпиаде

Сборная Украины не вышла из группы на Олимпиаде-2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
Футболисты сборной Украины на Олимпиаде-2024
Футболисты сборной Украины не вышли из группы на Олимпиаде-2024.
Фото Global Look Press
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Домой из Парижа команду отправила Аргентина, которая победила со счетом 2:0 и вышла в плей-офф.
Олимпийские игры. Мужчины. Группа B
30 июл, 18:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Украина (олимп.)
0:2
Аргентина (олимп.)

Сборная Украины по футболу завершала групповой турнир матчем с фаворитом — Аргентиной. Ранее команда Руслана Ротаня уступила Ираку (1:2) и победила Марокко (2:1). От встречи с южноамериканцами напрямую зависело, останутся ли украинцы во Франции или закончат выступление на Олимпиаде.

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В первом тайме зрители голов не дождались. Аргентина на правах более классной сборной больше владела мячом (57 процентов на 43), превзошла соперника по ожидаемым голам (0,75 против 0,3 по метрике хG) и ударам в створ (2 против 1). Особенно опасными получились два момента в конце стартовой 45-минутки. Вначале нападающий Хулиан Альварес, уйдя из-под опеки защитника Александра Мартынюка, пробил рядом с ближней штангой. А на 44-й минуте на выходе из ворот ошибся голкипер Кирилл Фесюн: подарил мяч сопернику, и после классной стеночки Лусиано Гонду едва не наказал Украину. Правда, тут же вратарь выручил после удара в упор и исправился за нелепый привоз.

Тьяго Альмада празднует гол в матче со сборной Украины на Олимпиаде-2024
Тьяго Альмада (справа) празднует гол в матче со сборной Украины на Олимпиаде-2024.
Фото Reuters

Зато во второй половине матча аргентинцы быстро вышли вперед: отличился полузащитник «Ботафого» Тьяго Альмада. Главный тренер украинцев Руслан Ротань произвел несколько замен, но они не помогли — уже в добавленное время Фесюн пропустил второй гол. Это вышедший на замену Клаудио Эчеверри удачно добил отскочивший от вратаря мяч.

Победа над Украиной позволила Аргентине подняться на второе место в группе В и добыть путевку в плей-офф. А украинцы задолго до финала завершили выступления на Олимпиаде — как и первая сборная на Евро, тоже не сумевшая выйти из группы с Румынией, Словакией и Бельгией. Полный провал футбола страны.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Украины по футболу
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