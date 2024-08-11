Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 01:35

Албанский боец Валиев подал апелляцию на результат боя с олимпийским чемпионом Жамаловым

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Чермен Валиев (в черном) в поединке против Разамбека Джамалова.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Албанский борец Чермен Валиев заявил, что подал протест на результат четвертьфинала Олимпиады-2024 в вольной борьбе (до 74 кг) против узбекистанца Разамбека Жамалова.

В четвертьфинале Жамалов победил со счетом 6:5. При этом узбек уступал за 10 секунд до конца поединка со счетом 4:5, но получил два балла из-за пассивности соперника.

Оба борца являются уроженцами России.

«Не понял, что произошло на последних секундах схватки с Жамаловым. Я выиграл схватку. Челлендж просят от безысходности на последних секундах, они нажали на кнопку. Судьи решают исход. Считаю, неадекватно давать подряд два балла за пассивность сопернику. Их даже близко не было! Я не избегал борьбы. Когда человек ведет, он не атакует, а защищается, не рискует проходить в ноги. Один дали, хорошо, оставалось пять секунд, я стоял в центре ковра, он прошел в ногу, я отпрыгнул. Все. Судья на ковре оценки не ставил, затем посмотрели видео — и поменяли решение. Не знаю, как это работает, и сейчас не понимаю, какие мысли возникли у судей. Знаю правила борьбы и считаю, что некорректно оценили эти действия.
Протест? Мы планировали подавать апелляцию и отправили ее по почте в комиссию федерации. Но думаю, уже ничего не поменяют. Здесь провел четыре схватки и все выиграл. Кто разбирается в борьбе, ему показать эту схватку — он скажет, что там некорректно отсудили», — сказал Валиев.

По итогам турнира в весовой категории до 74 кг Чермен Валиев стал бронзовым призером, победив таджика Виктора Рассадина (6:2). Разамбек Джамалов завоевал золото, он оказался сильнее японца Даичи Такатани в финале (5:0).

Разамбек Жамалов (слева) и&nbsp;Чермен Валиев. «Это неадекватно, мы подали апелляцию!» Скандал в борьбе: два россиянина не поделили медали — под угрозой чемпион

0
Читайте также
Гандболистки из Норвегии стали олимпийскими чемпионками в Париже
Спортсменам из России разрешили принять участие в церемонии закрытия Олимпиады
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Японка Мотоки победила украинку Коляденко в матче за золото на Олимпиаде

Узбекский борец Жамалов о протесте Валиева на Олимпиаде: «Он убегал всю схватку!»