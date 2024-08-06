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Париж-2024

6 августа, 23:04

Американка Элор стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 68 кг

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Американка Эмит Элор завоевала золото Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 68 кг.

В финальной схватке Элор оказалась сильнее представительницы Киргизии Мээрим Жуманазаровой — 3:0.

Бронзовые медали соревнований завоевали японка Нонока Одзаки и Бусе Тосун Чавушоглу из Турции.

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 68 кг

Финал

Эмит Элор (США) — Меерим Жуманазарова (Киргизия) — 3:0

«Champ-de-Mars Arena».

За третье место

Нонока Одзаки (Япония) — Блессинг Оборудуру (Нигерия) — 3:0

Бусе Тосун Чавушоглу (Турция) — Сол Кум Пак (КНДР) — 4:2

Олимпиада
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