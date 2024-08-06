Американка Элор стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 68 кг

6 августа, 23:04
Американка Эмит Элор завоевала золото Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 68 кг.
В финальной схватке Элор оказалась сильнее представительницы Киргизии Мээрим Жуманазаровой — 3:0.
Бронзовые медали соревнований завоевали японка Нонока Одзаки и Бусе Тосун Чавушоглу из Турции.
Вольная борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
до 68 кг
Финал
Эмит Элор (США) — Меерим Жуманазарова (Киргизия) — 3:0
«Champ-de-Mars Arena».
За третье место
Нонока Одзаки (Япония) — Блессинг Оборудуру (Нигерия) — 3:0
Бусе Тосун Чавушоглу (Турция) — Сол Кум Пак (КНДР) — 4:2