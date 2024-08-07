Американка Хильдебрандт завоевала золото Олимпиады-2024 в вольной борьбе в весе до 50 кг

Американская спортсменка Сара Энн Хильдебрандт выиграла турнир по вольной борьбе в весе до 50 кг на Олимпиаде в Париже.

В финальной схватке американка со счетом 3:0 победила представительницу Кубы Юснейлис Гусман Лопес. Бронзовыми призерами турнира стали китаянка Цзыци Фэн и японка Юи Сусаки.

Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 5 по 11 августа на «Арене Шан-де-Марс» на Марсовом поле.

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 50 кг

Финал

Юснейлис Гусман Лопес (Куба) — Сара Хильдебрандт (США) — 0:3

«Champ-de-Mars Arena».