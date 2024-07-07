Фадзаев: «МОК сделал все возможное, чтобы российские борцы не поехали на Олимпиаду»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев прокомментировал решение российских борцов о бойкоте Олимпийских игр-2024.

«Я сам проходил все это, не поехал на первую Олимпиаду из-за бойкота, поэтому знаю, что чувствуют спортсмены. Но тогда нам стоило поехать в Лос-Анджелес и побеждать там американцев, потому что нам давали равные со всеми условия, не ущемляли в правах, не отстраняли лидеров.

Когда тебе не дают возможности выступать командой, где все завоевали лицензии и отобрались на Олимпийские игры, нет другого выхода. МОК сделал все возможное, чтобы мы не поехали, поэтому мы вынуждены были принять такое решение», — приводит слова Фадзаева Vprognoze.ru.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.